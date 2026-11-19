В Кизляре обнаружили крупную нелегальную майнинг-ферму
В поселке Комсомольский города Кизляр выявлена незаконная майнинг-ферма. Об этом сообщил руководитель «Дагэнерго» Магомедшапи Шапиев. При проведении проверки в заброшенном производственном здании специалисты обнаружили 200 единиц оборудования для добычи криптовалюты.
Из общего количества аппаратов 180 были подключены к электросети. Установленная мощность всего оборудования составила около 500 киловатт, что сопоставимо с энергопотреблением 150-200 частных домов одновременно.
Незаконная деятельность майнинг-фермы создавала существенную нагрузку на местную энергосистему и могла привести к перегрузке трансформаторных подстанций, а также к снижению надежности электроснабжения в районе.
В настоящее время специалисты проводят необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента.