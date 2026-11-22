— Дорогой Андрей! Мои искренние поздравления с 65-летием! Радиоинженер по образованию, ты посвятил свою жизнь российскому театру. И состоялся как режиссер-новатор, чьи постановки не оставляют равнодушными ни зрителей, ни критиков. Прекрасно, что интерес к естественным наукам у тебя не пропал, поэтому у «Росатома» и Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова сложилось много совместных проектов на пересечении «физики и лирики», посвященных вдохновляющему взаимовлиянию науки и искусства. Отдельная признательность тебе и всему коллективу БДТ за организацию гастролей в атомных городах. Для нас это большая честь и огромное удовольствие. Желаю тебе здоровья, энергии, семейного счастья и гармонии с внешним миром. Пусть с тобой всегда будут творческое вдохновение, талантливые ученики и благодарные зрители!