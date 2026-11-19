Доказано, что в 2024 году фигуранты получили от индивидуального предпринимателя 150 тыс. руб. за создание условий для его участия в муниципальном контракте на содержание улично-дорожной сети. Кроме того, бывший замглавы администрации получал взятки от других предпринимателей и руководителя коммерческой организации, в том числе за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по муниципальным контрактам.