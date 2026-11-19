В Батайске бывших чиновников осудили за получение взятки
В Батайске суд вынес приговор бывшему заместителю главы городской администрации по вопросам ЖКХ и экс-начальнику управления ЖКХ. Их признали виновными в превышении должностных полномочий и получении взяток (ст. 286 и 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.
Доказано, что в 2024 году фигуранты получили от индивидуального предпринимателя 150 тыс. руб. за создание условий для его участия в муниципальном контракте на содержание улично-дорожной сети. Кроме того, бывший замглавы администрации получал взятки от других предпринимателей и руководителя коммерческой организации, в том числе за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по муниципальным контрактам.
Бывшего заместителя главы администрации приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 3 млн руб. Экс-начальник управления ЖКХ получил семь лет и десять месяцев колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн руб. Оба осужденных находились под домашним арестом до вынесения приговора. Под стражу их взяли в зале суда.