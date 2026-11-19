Шторм у берегов Анапы и Темрюкского района продлится до 20 ноября
Штормовое предупреждение у берегов Анапы и Темрюкского района продлили до конца дня 20 ноября. Утром и днем ожидается южный ветер со скоростью 20–25 м/с, порывы в отдельных районах могут достигать 28 м/с. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, высота волн в районе Феодосия—Анапа и в Черном море составит 2,5–3,5 м. В южной части Керченского пролива также ожидаются волны высотой до 3,5 м. В остальных указанных районах прогнозируется волнение от 1,5 до 2,5 м.
Непогода затронет Краснодарский край 19 и 20 ноября. По прогнозу синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди, местами они могут достичь опасных значений. Скорость ветра при порывах составит 20–25 м/с, в отдельных районах — до 29 м/с.
Также сохраняется вероятность подъема уровня воды в реках юго-западной части Краснодарского края и на побережье Черного моря.