По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, высота волн в районе Феодосия—Анапа и в Черном море составит 2,5–3,5 м. В южной части Керченского пролива также ожидаются волны высотой до 3,5 м. В остальных указанных районах прогнозируется волнение от 1,5 до 2,5 м.