По словам господина Пиотровского, меняется и характер поездок: если раньше Китай часто использовали как транзитный пункт на пути в Юго-Восточную Азию, то теперь петербуржцы все чаще выбирают его для самостоятельного путешествия. Одним из факторов роста спроса стал безвизовый режим, который Китай продлил для россиян до 31 декабря 2027 года.