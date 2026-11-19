Пассажиропоток между Петербургом и Китаем вырос на 30%
Пассажиропоток между Санкт-Петербургом и Китаем за десять месяцев 2026 года достиг 386 тыс. человек. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
Сейчас из аэропорта Пулково выполняются прямые рейсы в Шанхай, Пекин, Чэнду и Санью. По данным аэропорта, наиболее востребованы Шанхай и Чэнду: на эти два направления приходится 74% пассажиропотока. С января по октябрь ими воспользовались 169 тыс. и 116 тыс. пассажиров соответственно.
По словам господина Пиотровского, меняется и характер поездок: если раньше Китай часто использовали как транзитный пункт на пути в Юго-Восточную Азию, то теперь петербуржцы все чаще выбирают его для самостоятельного путешествия. Одним из факторов роста спроса стал безвизовый режим, который Китай продлил для россиян до 31 декабря 2027 года.
Ранее «Ъ» писал об увеличении авиаперевозок между Россией и Китаем после введения безвизового режима.