По восстановлению теплового контура решения уже приняты: на четвертом этаже ТСЖ закроет контур изнутри — это позволит сохранить тепло в жилой квартире. На пятом этаже квартира пустует, для наружных работ требуется автовышка — к ликвидации последствий поручено привлечь спецтехнику и закрыть контур в кратчайшие сроки.