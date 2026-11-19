В Таганроге аварийное дерево повредило остекление жилого дома на улице Москатова
В Таганроге на улице Москатова, 17, упавшее дерево повредило остекление многоквартирного дома — в двух квартирах нарушен тепловой контур. На место оперативно выехали сотрудники ГО и ЧС, сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.
По восстановлению теплового контура решения уже приняты: на четвертом этаже ТСЖ закроет контур изнутри — это позволит сохранить тепло в жилой квартире. На пятом этаже квартира пустует, для наружных работ требуется автовышка — к ликвидации последствий поручено привлечь спецтехнику и закрыть контур в кратчайшие сроки.
Инцидент произошел на фоне непогоды: коммунальные службы Таганрога работают в усиленном режиме, расчищая ливневые стоки, отводя воду и устраняя аварийные ситуации. По прогнозам синоптиков, сильные осадки и порывистый ветер сохранятся в ближайшие сутки, поэтому контроль за обстановкой максимально строгий.