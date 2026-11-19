В КБР дело о межрегиональном преступном сообществе направили в суд
В Кабардино-Балкарии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 12 жителей нескольких регионов России. Их обвиняют в руководстве структурными подразделениями преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), участие в нем (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и мошенничество в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ведомства.
По версии следствия, преступное сообщество было создано для хищения денег под видом оказания консультационных и юридических услуг в сфере кредитования. Двое обвиняемых руководили его структурными подразделениями, остальные участвовали в мошеннической схеме.
Как установили правоохранители, обвиняемые звонили гражданам с низким кредитным рейтингом, представлялись менеджерами, кредитными специалистами, финансовыми экспертами и юристами. Они обещали помочь получить кредит и убеждали собеседников перечислять деньги на подконтрольные счета. Впоследствии средства распределялись между участниками сообщества.
По данным следствия, в 2020–2021 годах обвиняемые похитили более 19 млн руб. у 73 жителей разных регионов страны. Среди потерпевших — 15 жителей Кабардино-Балкарии.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.