В Кабардино-Балкарии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 12 жителей нескольких регионов России. Их обвиняют в руководстве структурными подразделениями преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), участие в нем (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и мошенничество в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ведомства.