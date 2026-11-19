Отдельная претензия касается деревьев. По правилам благоустройства собственники зеленых насаждений обязаны ежегодно, один–два раза в год, обследовать их совместно с сотрудниками администрации — на предмет необходимости кронирования или сноса аварийных стволов. Летом, во время сильного шторма, упавшие деревья повредили несколько автомобилей, припаркованных на территории многоквартирных домов. По этим фактам уже возбуждены административные производства, а если компании не устранят нарушения добровольно, к ответственности их привлекут уже в судебном порядке.