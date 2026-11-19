Управляющим компаниям Дона выписали 136 штрафов за нарушения правил благоустройства
За истекший период 2026 года инспекция по благоустройству Ростовской области назначила управляющим компаниям и должностным лицам 136 штрафов за нарушения правил благоустройства и охраны зеленых насаждений. Об этом стало известно в ходе круглого стола «Межведомственное взаимодействие и координация контрольно-надзорной деятельности в сфере ЖКХ: разграничение полномочий и ответственности, профилактика нарушений и обеспечение законности при содержании многоквартирных домов и прилегающих территорий в осенне-зимний период». Мероприятие состоялось в Ростовском областном отделении «Опоры России».
Всего специалисты составили 410 протоколов об административных правонарушениях: 148 — на юридических лиц, 262 — на должностных лиц, Помимо штрафов вынесены 264 предупреждения.
Самым распространенным правонарушением остаются несанкционированные надписи, наклейки и рисунки на фасадах и ограждениях (235 нарушений). Далее следуют несвоевременная уборка территорий, в том числе осенняя уборка листвы (129), самовольная вырубка зеленых насаждений (86) и ненадлежащее содержание контейнерных площадок либо отсутствие согласованных мест для мусора (45). Единственным действенным способом борьбы с нарушениями в инспекции считают мониторинг со стороны самих управляющих компаний и вовлечение жителей.
Поводом для усиленного контроля стали неблагоприятные погодные условия минувшей зимы. В инспекции зафиксировали резкий рост нарушений со стороны управляющих организаций: те не соблюдали нормативы очистки придомовых территорий от снега и несвоевременно удаляли сосульки и наледь с карнизов и крыш зданий.
Отдельная претензия касается деревьев. По правилам благоустройства собственники зеленых насаждений обязаны ежегодно, один–два раза в год, обследовать их совместно с сотрудниками администрации — на предмет необходимости кронирования или сноса аварийных стволов. Летом, во время сильного шторма, упавшие деревья повредили несколько автомобилей, припаркованных на территории многоквартирных домов. По этим фактам уже возбуждены административные производства, а если компании не устранят нарушения добровольно, к ответственности их привлекут уже в судебном порядке.