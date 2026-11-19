«Дефицит качественных предложений в топовых локациях делает собственную недвижимость в горах практичной инвестицией. Премиальный комплекс „Поляна ПИК“ спроектирован с учётом ключевых запросов современных покупателей недвижимости в горах: мы объединили приватность клубного пространства с сервисными привилегиями премиального отеля. Это решение отвечает запросам как любителей активного спорта, так и тех, кто выбирает горы для спокойного рекреационного отдыха. При создании комплекса мы учитывали потребности тех, кто планирует приезжать в горы в течение всего года, в том числе семей с детьми»,— прокомментировала коммерческий директор Parade Development Тамара Коломийцева.