В Красной Поляне реализуют гостиничный комплекс с инфраструктурой для отдыха круглый год
Parade Development развивает в Красной Поляне премиальный гостиничный комплекс «Поляна ПИК», инфраструктура которого рассчитана на отдых в горах в разные сезоны — от катания на лыжах и сноуборде зимой до прогулок, занятий спортом и семейного досуга летом.
Комплекс занимает территорию 4,5 га. В его состав входят два корпуса переменной этажности от 8 до 13 этажей, номера площадью от 43 до 159 кв. м, клубный квартал коттеджей в стиле горного шале и подземный паркинг.
Для любителей горнолыжного спорта предусмотрены прокат снаряжения и специальные помещения для его хранения и сушки. В лыжной комнате установят металлические шкафы с системой циркуляционной вентиляции и мебель из натурального дуба.
Восстановиться после занятий спортом гости смогут в СПА-центре с массажными кабинетами, гидромассажными ваннами и крытым бассейном. В комплексе также предусмотрены тренажёрный зал с профессиональным оборудованием, открытый подогреваемый бассейн длиной 25 м и медицинское сопровождение. Номерной фонд «Поляны ПИК» включает юниты с индивидуальными инфракрасными саунами.
Для отдыха в другие сезоны в комплексе предусмотрены ресторан, магазины, аптека и детская игровая комната с педагогом. Рядом проходит терренкур между Красной Поляной и Эсто-Садком, который подходит для прогулок, бега и велосипедных поездок. Работу комплекса будет обеспечивать гостиничный оператор, в том числе предоставляя консьерж-сервис.
«Дефицит качественных предложений в топовых локациях делает собственную недвижимость в горах практичной инвестицией. Премиальный комплекс „Поляна ПИК“ спроектирован с учётом ключевых запросов современных покупателей недвижимости в горах: мы объединили приватность клубного пространства с сервисными привилегиями премиального отеля. Это решение отвечает запросам как любителей активного спорта, так и тех, кто выбирает горы для спокойного рекреационного отдыха. При создании комплекса мы учитывали потребности тех, кто планирует приезжать в горы в течение всего года, в том числе семей с детьми»,— прокомментировала коммерческий директор Parade Development Тамара Коломийцева.
Строительство первого корпуса комплекса завершено. Второй находится на финальной стадии готовности — выполнено более 90% работ.
Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ «МЕГАСТРОЙ»
ИНН 9729307396. Бренд Parade Development
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ИНН 9729307396. Бренд Parade Development
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/42290?ysclid=mvjksw1hv0966598613Реклама