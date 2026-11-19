Водитель пассажирского автобуса в Эстосадке скончался до столкновения с дорожным ограждением. Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи в ответ на запрос «Ъ-Сочи».