В Сочи автобус врезался в металлическое ограждение после смерти водителя
Водитель пассажирского автобуса в Эстосадке скончался до столкновения с дорожным ограждением. Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи в ответ на запрос «Ъ-Сочи».
ДТП произошло в первой половине дня 19 ноября на улице Эстонской. По предварительным данным ГАИ, водитель умер до аварии, после чего автобус съехал с дороги и столкнулся с металлическим ограждением.
Ранее очевидцы сообщили о столкновении пассажирского автобуса с отбойником. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и медики. По словам свидетелей, к месту аварии прибыли несколько машин скорой помощи.