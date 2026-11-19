На СКЖД перевозки грузов контейнерными поездами выросли на 51%
С января по октябрь 2026 года со станций Северо-Кавказской железной дороги контейнерными поездами отправили 338,5 тыс. т грузов. Показатель на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.
За десять месяцев железной дорогой отправили 436 контейнерных поездов. Они доставили в регионы страны зерно, продовольствие, промышленные и строительные грузы, метизы, продукты перемола и химикаты.
В этом году поезда проследовали по 27 новым направлениям. В частности, грузы отправляли из Тимашевска во Владивосток, из Ростова-на-Дону — в Забайкальск и Озинки Саратовской области.