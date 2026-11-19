В Ростовской области 20 ноября отменят пригородные поезда до Азова
В связи с проведением ремонтно-путевых работ 20 ноября в Ростовской области скорректировано расписание движения пригородных поездов. Изменения также затронут ряд маршрутов Краснодарского края, сообщили в пресс-службе СКЖД.
Полностью отменяются два пригородных рейса по направлению Ростов — Азов: поезд № 6026 (отправление из Ростова в 13:08) и № 6025 (отправление из Азова в 15:39).
Корректировку получили также следующие направления: Волгодонская — Ростов, Ростов — Азов — Ростов, Ростов — Степная — Ростов, Ростов — Орловка-Кубанская — Ростов, а также Тихорецкая — Степная — Тихорецкая.
Существенные изменения коснулись графика движения поезда № 6813 Волгодонская — Ростов. Состав отправится со станции Волгодонская в 08:42, что на 1 час 34 минуты позже обычного расписания. Все остановки маршрута будут выполняться с отклонением от графика, прибытие в Ростов запланировано на 14:29.