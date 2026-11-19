Существенные изменения коснулись графика движения поезда № 6813 Волгодонская — Ростов. Состав отправится со станции Волгодонская в 08:42, что на 1 час 34 минуты позже обычного расписания. Все остановки маршрута будут выполняться с отклонением от графика, прибытие в Ростов запланировано на 14:29.