В Великолукском механико-технологическом колледже открылся первый в Псковской области специализированный класс для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. С этого учебного года здесь обучают студентов по направлению «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.