В Великих Луках открылся учебный класс по управлению беспилотниками
В Великолукском механико-технологическом колледже открылся первый в Псковской области специализированный класс для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. С этого учебного года здесь обучают студентов по направлению «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.
Для занятий колледж приобрел симуляторы, учебные квадрокоптеры, ноутбуки, интерактивную панель и комплекты трасс для воздушного спорта. Часть оборудования предназначена для подготовки к соревнованиям по дрон-баскетболу.
Студенты будут изучать теорию управления беспилотниками разных типов, осваивать пилотирование и готовиться к профильным соревнованиям. Площадку создали при поддержке проекта Народного фронта «На высоте», который популяризирует гражданское применение беспилотных авиационных систем.