Средняя стоимость обслуживания комплекта из четырех шин составила 2,4 тыс. руб. В соседнем Краснодарском крае шиномонтаж обходился в среднем в 3,2 тыс. руб. за комплект, в регионах Северо-Кавказского федерального округа — в 2 тыс. руб. При этом именно в СКФО зафиксирован наиболее заметный рост спроса на такие услуги — на 54% год к году.