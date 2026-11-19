В Ростовской области спрос на шиномонтаж вырос на 13% за год
В Ростовской области интерес к услугам шиномонтажа в октябре 2026 года увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привели в «Авито» по запросу «Ъ-Ростов».
Средняя стоимость обслуживания комплекта из четырех шин составила 2,4 тыс. руб. В соседнем Краснодарском крае шиномонтаж обходился в среднем в 3,2 тыс. руб. за комплект, в регионах Северо-Кавказского федерального округа — в 2 тыс. руб. При этом именно в СКФО зафиксирован наиболее заметный рост спроса на такие услуги — на 54% год к году.
В Краснодарском крае интерес к шиномонтажу, напротив, снизился на 10%. Динамика спроса, как отмечается, может быть связана с сезонной сменой шин на фоне позднего наступления холодов.