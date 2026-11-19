На Ставрополье установили зоны охраны двух объектов культурного наследия
Власти Ставропольского края установили зоны охраны двух объектов культурного наследия регионального значения. Соответствующие приказы опубликованы на портале правовой информации региона.
Объектами культурного наследия признан особняк 1902 года постройки в Кисловодске и бывшего женского епархиального училища второй половины XIX века в Ставрополе. Также утверждены требования к градостроительным регламентам на этих территориях.
Особняк расположен в Кисловодске в Саперном переулке, 7. Женское епархиальное училище находится в Ставрополе в Зоотехническом переулке.
Статус объекта культурного наследия, согласно документам, предполагает ограничения на строительство и хозяйственную деятельность вблизи него. Они направлены на сохранение исторического облика здания и окружающей застройки.
В частности, запрещается возводить объекты, нарушающие историческую среду, превышать установленные ограничения по высоте зданий, использовать неподходящие фасадные материалы и яркие цвета, размещать конструкции и оборудование, ухудшающие визуальное восприятие памятника. Ограничивается установка рекламы, вывесок, антенно-мачтовых конструкций, размещение взрыво- и пожароопасных объектов, отходов и складов.
При этом допускаются работы и объекты, которые не наносят ущерба памятнику и его окружению, а также необходимы для его сохранения, современного использования и обеспечения жизнедеятельности населения.