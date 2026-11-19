В Ростове приостановили движение трамваев из-за подтопления путей
Движение трамваев в Ростове-на-Дону временно остановлено. Об этом сообщили в администрации города.
Обильные дожди привели к подтоплению низменных участков трамвайных путей, на отдельных отрезках уровень воды превышает 10 см. Работу маршрутов приостановили в соответствии с Правилами технической эксплуатации трамваев — в целях безопасности пассажиров.
К ликвидации последствий подтопления и очистке водосточных стоков привлечены две бригады специалистов, ситуация находится на контроле городских служб. О возобновлении движения объявят дополнительно.