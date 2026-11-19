«Уникальное нарушение, на мой взгляд, я с ним вообще сталкивался один раз, когда площадь водного объекта была увеличена. Жителям респектабельного частного сектора мешали отдыхающие на берегу озера. И для того, чтобы прекратить этот доступ, они заказали просто, и по их заказу срыли кусок суши», — рассказал Александр Кучаев на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам применения беспилотников в контрольной деятельности.