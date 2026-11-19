Жители Петербурга уничтожили часть берега озера ради ограничения доступа отдыхающих
Жители частного сектора в Санкт-Петербурге заказали снос части берега озера, чтобы ограничить доступ к нему отдыхающих. В результате площадь водоема увеличилась на 517,5 кв. м, а ущерб от уничтожения плодородного слоя почвы оценили примерно в 13 млн рублей. Нарушение выявили с помощью беспилотника, сообщил первый заместитель председателя городского комитета по природопользованию Александр Кучаев.
По его словам, жителям частного сектора мешали отдыхающие, которые проводили время на берегу озера. Чтобы прекратить доступ к водоему, собственники заказали работы по снятию части суши.
«Уникальное нарушение, на мой взгляд, я с ним вообще сталкивался один раз, когда площадь водного объекта была увеличена. Жителям респектабельного частного сектора мешали отдыхающие на берегу озера. И для того, чтобы прекратить этот доступ, они заказали просто, и по их заказу срыли кусок суши», — рассказал Александр Кучаев на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам применения беспилотников в контрольной деятельности.
Первый зампредседателя комитета уточнил, что в результате работ был уничтожен плодородный слой почвы. Размер ущерба составил около 13 млн рублей. Это позволило правоохранительным органам возбудить уголовное дело по статье о самоуправстве.
«И сейчас мы вместе с органами прокуратуры пытаемся вот этот вред взыскивать»,— добавил господин Кучаев.