На ряде участков — Мариупольском шоссе в районе гипермаркета «Лента», улицах Театральной, С. Шило, Сызранова, Петровской, в переулке Гоголевском, на пересечении Смирновского переулка и улицы Чехова, в сквере А. П. Чехова — уборку проводили утром, однако продолжающийся дождь снова образовал глубокие лужи. Здесь запланирована повторная очистка.