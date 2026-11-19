Коммунальные службы Таганрога работают в усиленном режиме из-за ливней
Из-за сильных ливней коммунальные службы Таганрога работают в усиленном режиме — приоритетной задачей городских служб назван отвод воды и недопущение подтоплений. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.
Сложнее всего ситуация на пересечении улиц Дзержинского и Морозова: ливневая система не справляется с объемом воды. Бригады устраняют последствия, параллельно специалисты выясняют причины сбоя — в том числе проверяют, не повлияли ли особенности проектирования трамвайного полотна.
На ряде участков — Мариупольском шоссе в районе гипермаркета «Лента», улицах Театральной, С. Шило, Сызранова, Петровской, в переулке Гоголевском, на пересечении Смирновского переулка и улицы Чехова, в сквере А. П. Чехова — уборку проводили утром, однако продолжающийся дождь снова образовал глубокие лужи. Здесь запланирована повторная очистка.
На улицах Портовой и Котлостроительной ливневой канализации нет вовсе: вода скапливается временно и уходит естественным образом по рельефу местности, дополнительная откачка не требуется — подтопление должно сойти после ослабления дождя.
Водителям рекомендуют соблюдать осторожность: асфальт мокрый, дистанцию следует держать увеличенную, скорость — не превышать.