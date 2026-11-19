«От качества мобильной связи и интернета зависят не только комфорт, но и безопасность людей в дороге. Возможность оперативно связаться с близкими, воспользоваться навигацией или получить необходимую информацию важна как на протяженных маршрутах, так и на тех, которыми местные жители пользуются ежедневно для перемещения из одного населенного пункта в другой. Поэтому мы рассматриваем развитие сети вдоль автомобильных дорог как неотъемлемую часть комплексного подхода по совершенствованию инфраструктуры в регионе. Наша задача – сформировать единую устойчивую цифровую среду, в которой расстояние между населенными пунктами не становится препятствием для доступа к привычным сервисам».