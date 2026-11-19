При этом с 2027 года донской ритейл ждет дополнительная нагрузка: по новому законопроекту налог на имущество организаций для торговых центров Ростовской области будет рассчитываться от кадастровой стоимости для объектов площадью от 300 кв. м — порог снижается с действующих 500 кв. м.