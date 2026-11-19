Посещаемость ростовских торговых центров за год упала до 17%
Торговые центры Ростова-на-Дону за последний год потеряли часть посетителей: их посещаемость снизилась на 3–17%. Такую оценку «Блокнот Ростов» дали в Управлении торговли и бытового обслуживания города, ссылаясь на данные администраций отдельных объектов.
В мэрии перечисляют сразу несколько причин спада: сезонность, масштаб и локацию конкретного ТЦ, ассортимент арендаторов, а также рост электронной коммерции, за счет которого часть потребительского спроса перетекает в онлайн-канал.
Всего в Ростове сейчас работают 32 торговых и торгово-развлекательных центра, среднесуточный трафик которых колеблется от 2 тыс. до 40 тыс. человек.
При этом с 2027 года донской ритейл ждет дополнительная нагрузка: по новому законопроекту налог на имущество организаций для торговых центров Ростовской области будет рассчитываться от кадастровой стоимости для объектов площадью от 300 кв. м — порог снижается с действующих 500 кв. м.