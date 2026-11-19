Ключевая часть финансирования — 450 млн руб. — пришлась на банковский кредит с субсидированием процентной ставки ЦБ РФ со стороны Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). «Ингениум» стал одним из первых предприятий юга России, получивших такую поддержку: она стала возможна благодаря участию завода в кооперационном проекте стран ЕАЭС по выпуску промышленного холодильного оборудования, в том числе работающего на природных хладагентах. Помимо льготного кредита, компания рассчитывает на региональную меру — субсидирование 50% затрат на технологическое присоединение к инженерным сетям.