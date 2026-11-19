В Новочеркасске к началу 2027 года запустят завод холодильного оборудования
В Новочеркасске завершается строительство предприятия «Завод Градиент» по выпуску промышленного холодильного оборудования. Первые агрегаты планируется собрать в первом квартале 2027 года; инвестиции в проект оцениваются в 542 млн руб. Инвестором выступает компания «Ингениум», сообщили «Эксперту Юг» в пресс-службе.
Ключевая часть финансирования — 450 млн руб. — пришлась на банковский кредит с субсидированием процентной ставки ЦБ РФ со стороны Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). «Ингениум» стал одним из первых предприятий юга России, получивших такую поддержку: она стала возможна благодаря участию завода в кооперационном проекте стран ЕАЭС по выпуску промышленного холодильного оборудования, в том числе работающего на природных хладагентах. Помимо льготного кредита, компания рассчитывает на региональную меру — субсидирование 50% затрат на технологическое присоединение к инженерным сетям.
Площадка размещается в особой экономической зоне «Ростовская» в Новочеркасске. Проектная мощность рассчитана на выпуск более 1 тыс. единиц высокотехнологичного оборудования в год: холодильные агрегаты, ресиверные и транскритические станции на хладагенте CO, чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки и другую продукцию.