В онкоцентре Дагестана удалили опухоль нижней губы с одномоментной пластикой
В Республиканском онкологическом диспансере Дагестана успешно провели хирургическое лечение редкого по сложности случая — плоскоклеточного рака нижней губы второй стадии. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Пациент заметил образование около полугода назад. Опухоль агрессивно росла, к процессу присоединился болевой синдром. Пациент обращался за помощью за пределы республики, но в проведении хирургического лечения там ему отказали.
После тщательного обследования консилиум врачей онкоцентра рекомендовал операцию в объеме квадратной резекции нижней губы с одномоментной реконструктивной пластикой.
Особенность случая связана с обширным поражением: при таком объеме вмешательства и последующей реконструкции существует риск формирования микростомы — сужения ротового отверстия. На этот случай предусмотрен второй этап хирургии — реконструктивное расширение (комиссуропластика).