Два сочинских борца выиграли международный турнир в Минске
Воспитанники спортивной школы №23 Сочи Давид Татулян и Манвел Арутюнян завоевали золотые медали XXXI Международного турнира по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Соревнования прошли в Минске. Давид Татулян стал победителем в весовой категории до 72 кг, Манвел Арутюнян — до 87 кг.
Всего российская сборная завоевала на турнире четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль.