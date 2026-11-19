Музей-заповедник «Петергоф» предлагает посетителям зимой осматривать дворцы и гулять по паркам по специальным маршрутам. Для семей с детьми подготовили игровые карты для самостоятельных прогулок, а на новогодние и весенние каникулы музей планирует отдельные программы. Об этом 19 ноября на пресс-конференции в «Интерфаксе» рассказала заместитель генерального директора по культурно-просветительской работе Анна Ляшко.