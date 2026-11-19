«Петергоф» подготовил зимние маршруты по дворцам и паркам
Музей-заповедник «Петергоф» предлагает посетителям зимой осматривать дворцы и гулять по паркам по специальным маршрутам. Для семей с детьми подготовили игровые карты для самостоятельных прогулок, а на новогодние и весенние каникулы музей планирует отдельные программы. Об этом 19 ноября на пресс-конференции в «Интерфаксе» рассказала заместитель генерального директора по культурно-просветительской работе Анна Ляшко.
В холодный сезон гостям предлагают совместить посещение Екатерининского корпуса и Большого петергофского дворца. По словам госпожи Ляшко, зимой эти объекты можно осмотреть без летнего наплыва туристов. Также музей предлагает прогулки по Нижнему парку, в котором в этот период не работают фонтаны.
Для самостоятельного знакомства с парками семьи могут приобрести специальные карты-бродилки с заданиями. Они рассчитаны на посещение Петергофа не только летом, но и осенью, зимой и весной.
К новогодним праздникам музей готовит мероприятия в «Картинном доме», «Телеграфе» и на Новой ферме. Отдельные программы также планируют провести во время весенних каникул.
Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что в Петергофе планируют создать онлайн-гид по Нижнему парку на основе искусственного интеллекта. Цифровой помощник должен подсказывать посетителям маршруты, рекомендовать места для посещения и помогать ориентироваться на территории музея-заповедника.