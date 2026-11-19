В Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
В Новороссийске из-за непогоды ввели режим «Повышенная готовность». Городские службы переведены на усиленный режим работы в связи с сохраняющимся штормовым предупреждением и прогнозом сильных дождей в ближайшие дни. Об этом сообщили городские власти.
По данным администрации, с 09:00 в городе выпало более половины месячной нормы осадков. В отдельных районах из-за особенностей рельефа объем поступающей воды может превысить пропускную способность ливневой канализации. Оперативный штаб координирует работу служб, обращения жителей отрабатываются в оперативном режиме.
Коммунальные службы проверяют состояние ливневой инфраструктуры, очищают решетки и колодцы от листвы, песка, ила и мусора. К этим работам также привлекли сотрудников Службы спасения. Особое внимание уделяют центральным улицам, частному сектору и территориям, где существует риск подтоплений. На данный момент серьезных повреждений из-за непогоды не зафиксировано.
Одновременно в городе продолжают устранять аварию на водопроводе диаметром 630 мм на улице Пограничной. Там произошел прорыв трубы. Поврежденный участок уже демонтировали, сейчас специалисты занимаются его заменой.
Ход аварийно-восстановительных работ и сроки возвращения водоснабжения находятся на контроле заместителя главы города. Власти сообщили, что специалисты принимают меры для устранения повреждения в кратчайшие сроки.