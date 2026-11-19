Коммунальные службы проверяют состояние ливневой инфраструктуры, очищают решетки и колодцы от листвы, песка, ила и мусора. К этим работам также привлекли сотрудников Службы спасения. Особое внимание уделяют центральным улицам, частному сектору и территориям, где существует риск подтоплений. На данный момент серьезных повреждений из-за непогоды не зафиксировано.