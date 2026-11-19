Интерес к новой части GTA VI не утихал с момента появления информации о её разработке в 2022 году. С того момента разработчики подогревали интерес игроков, регулярно публикуя скриншоты и трейлеры игры на своём сайте. Так, 6 мая 2025 года, в день выхода второго трейлера, мобильный трафик на официальном сайте Rockstar Games вырос на 62% относительно среднего значения за всю предыдущую неделю. Уже на следующий день показатель оказался в 5,6 раза выше привычного уровня. Высокая активность сохранялась и в последующие дни: с 6 по 12 мая трафик сайта увеличился более чем вдвое по сравнению с предшествующей неделей.