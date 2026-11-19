Начальная цена контракта составляет более 67 млн руб. Ремонт затронет более 4,6 тыс. кв. м здания. Общая площадь четырехэтажного объекта с чердаком и подвалом составляет 4,8 тыс. кв. м. На результат работ предусмотрена гарантия пять лет.