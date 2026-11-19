В Новочеркасске ищут подрядчика для этапа капремонта поликлиники за 67 млн рублей
В Новочеркасске ищут подрядчика для третьего этапа капитального ремонта здания взрослой поликлиники городской больницы №3 на улице Гвардейской, 3. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.
Начальная цена контракта составляет более 67 млн руб. Ремонт затронет более 4,6 тыс. кв. м здания. Общая площадь четырехэтажного объекта с чердаком и подвалом составляет 4,8 тыс. кв. м. На результат работ предусмотрена гарантия пять лет.
Итоги закупки планируется подвести 8 декабря. Начать исполнение контракта подрядчик должен 1 февраля 2027 года, завершить — до 31 марта 2028 года.