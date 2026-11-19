В Ростовской области за три года заложили 370 га виноградников
Площадь виноградников в Ростовской области на начало 2026 года достигла 1,8 тыс. га. За последние три года в регионе заложили около 370 га новых виноградных насаждений, сообщили «Ъ-Ростов» в областном минсельхозе.
В регионе зарегистрировано 17 лицензированных производителей вина, в том числе семь компаний и десять крестьянско-фермерских хозяйств. Кроме того, виноград выращивают 14 фермерских хозяйств. За последние три года в области создали десять новых виноградарских хозяйств, еще три хозяйства получили лицензии на производство вина.
По данным Минсельхоза РФ, общая площадь виноградников в России по итогам 2025 года составила 113,3 тыс. га. Более 70% насаждений сосредоточено в Краснодарском крае, Дагестане и Крыму.