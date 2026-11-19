В регионе зарегистрировано 17 лицензированных производителей вина, в том числе семь компаний и десять крестьянско-фермерских хозяйств. Кроме того, виноград выращивают 14 фермерских хозяйств. За последние три года в области создали десять новых виноградарских хозяйств, еще три хозяйства получили лицензии на производство вина.