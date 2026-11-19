Калининградская таможня нашла у водителя из Польши обувь и сумки на 4 млн рублей
Калининградские таможенники задержали в пункте пропуска Мамоново-2 автомобиль из Польши, за рулем которого находился 59-летний водитель с российским и немецким гражданством. При досмотре инспекторы нашли 8 сумок Dior, Hermes и Loewe, а также 13 пар обуви Calvin Klein, Chanel и Jude, сообщила пресс-служба ФТС России в своем Telegram-канале.
Ни декларации, ни упоминания о товарах мужчина не предъявил. По его словам, вещи он вез для родственников и друзей.
Экспертиза подтвердила: все вещи новые. Их общая стоимость превышает 4 млн рублей. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ о недекларировании товаров. Нарушитель уже заплатил штраф в размере 1 033 469 рублей и решает вопрос о дальнейшем оформлении груза.
В пресс-службе ФТС напомнили, что без пошлин наземным и водным транспортом можно ввозить товары для личного пользования на сумму до 500 евро и весом до 25 кг. При превышении нужно заполнить декларацию и уплатить 30% от стоимости, но не менее 4 евро за килограмм.