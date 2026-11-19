В пресс-службе ФТС напомнили, что без пошлин наземным и водным транспортом можно ввозить товары для личного пользования на сумму до 500 евро и весом до 25 кг. При превышении нужно заполнить декларацию и уплатить 30% от стоимости, но не менее 4 евро за килограмм.