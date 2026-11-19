|Ростовская область
|Указ Губернатора от 21.12.2022 № 113
|Пункт пропуска «Весело-Вознесенский»
|Ограничение выезда ТС категорий N2 и N3
|Следование в Крым, фортификационные работы, восстановление ДНР/ЛНР/Запорожской/Херсонской областей, задачи СВО, органы госвласти, экстренные службы
|Действует (с 22.12.2022)
|Ростовская область
|Указ Губернатора от 21.12.2022 № 113
|Вся область
|Запрет использования беспилотных гражданских ВС
|Перечень не раскрыт в источнике
|Действует (с 22.12.2022)
|Ивановская область
|Указ Губернатора от 13.06.2023 N 57-УГ
|Вся область
|Запрет использования беспилотных ВС физическими и юридическими лицами
|Перечень не раскрыт в источнике
|Срок истек (15.04.2025)
|Луганская Народная Республика
|Указ Главы от 05.06.2026 № УГ-480/26
|Участки дорог Р-150 и Р-280
|Запрет регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров, перевозок организованных групп детей
|Перевозки организованных групп детей, организованные Минобразованием
|Действует (с 06.06.2026 до особого распоряжения)