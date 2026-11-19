В Крыму на 2027 год запланирован ввод мусоросортировочного комплекса
В 2027 году в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах планируется ввести в эксплуатацию три объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Два из них построят в Дагестане и Чеченской Республике, еще один комплекс появится в Крыму. Об этом «Эксперту Юг» сообщили в пресс-службе публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО).
Таким образом, основная часть запланированных на следующий год запусков придется на Северо-Кавказский федеральный округ. В Южном федеральном округе запланирован ввод одного аналогичного комплекса на территории Республики Крым.
Совокупная проектная мощность трех объектов позволит ежегодно обрабатывать до 950 тыс. тонн твердых коммунальных отходов, утилизировать 694 тыс. тонн и размещать 150 тыс. тонн.