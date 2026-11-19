Банк Уралсиб расширил географию курьерского сервиса*, который позволяет дистанционно открывать расчетные счета и обслуживать клиентов малого и среднего бизнеса в тех городах, где отсутствуют отделения банка. Сегодня возможности дистанционного обслуживания Банка Уралсиб доступны в 1700 населенных пунктах. В этих городах теперь можно открыть счет и получить бизнес-карту (виртуальную или с курьерской доставкой), открыть зарплатный проект или подключить торговый эквайринг**.