«Правительство города, наши силовые структуры делают много, чтобы защитить наш город. Большая работа, я не буду распространяться, здесь есть и закрытые темы, но работаем очень много. Это дает соответствующие результаты, но все равно нужно быть внимательными и осторожными. В такой ситуации самое важное — сохранять спокойствие и действовать точно»,— заявил губернатор Беглов.