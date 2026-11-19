Прямая линия губернатора Петербурга началась с темы атак беспилотников
Александр Беглов посоветовал быть внимательными и осторожными
Первый вопрос на прямой линии с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым 19 ноября оказался посвящен атакам БПЛА. В эфире городского телеканала озвучили обращение жительницы намывной части Васильевского острова, которая поинтересовалась, что делать с поврежденным имуществом.
«Правительство города, наши силовые структуры делают много, чтобы защитить наш город. Большая работа, я не буду распространяться, здесь есть и закрытые темы, но работаем очень много. Это дает соответствующие результаты, но все равно нужно быть внимательными и осторожными. В такой ситуации самое важное — сохранять спокойствие и действовать точно»,— заявил губернатор Беглов.
После этого в эфире прямой линии включили видео с комментариями заместителя начальника ГУ МЧС по Петербургу, который рассказал, как действовать во время атаки. Также в эфире показали выступление главы жилищного комитета Дениса Удода, который рассказал о порядке обращения при повреждении дома или квартиры. Еще к эфиру подключилась председатель комитета по социальной политике Елена Фидрикова.
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