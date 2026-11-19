Согласно заявлению управляющего, претензии к бывшим топ-менеджерам разделены на два блока: с Салпагарова Мурата Магомет-Аминовича в пользу ЗАО «СМУ-4» взыскивается 80,63 млн руб., с Салпагарова Мурата Магомет-Аминовича и Абдокова Аслана Адамовича в солидарном порядке взыскивается 15,61 млн рублей.