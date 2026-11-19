С бывшего руководства ЗАО «СМУ-4» в КЧР взыскивают 96 млн рублей
Конкурсный управляющий ЗАО «Строительное монтажное управление-4» (ЗАО «СМУ-4») Алексей Шаволин подал заявление в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики о взыскании убытков с бывших руководителей компании. Об этом сообщается в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Компания была признана банкротом решением суда от 16 июня 2026 года, в отношении неё открыто конкурсное производство до 27 ноября 2026 года.
Согласно заявлению управляющего, претензии к бывшим топ-менеджерам разделены на два блока: с Салпагарова Мурата Магомет-Аминовича в пользу ЗАО «СМУ-4» взыскивается 80,63 млн руб., с Салпагарова Мурата Магомет-Аминовича и Абдокова Аслана Адамовича в солидарном порядке взыскивается 15,61 млн рублей.
Общая сумма требований к господину Салпагарову составляет 96,25 млн рублей.
Конкурсным управляющим должника определением суда от 1 октября 2026 года утвержден Алексей Шаволин (член Ассоциации «ПАУ ЦФО»).
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «СМУ-4» зарегистрировано в 2004 году в Черкесске. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Задолженность по налогам на 2026 год составляет 265,57 млн руб. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.