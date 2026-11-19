В Дагестане выявили хищение более 3,1 млн рублей при оформлении страховых пенсий
В Дагестане расследуют уголовное дело о незаконном назначении и увеличении страховых пенсий по старости. По версии следствия, к схеме причастны должностные лица регионального отделения Социального фонда России, которые вносили в пенсионные дела документы с ложными сведениями о трудовом стаже, заработке и основаниях для досрочного выхода на пенсию. Ущерб превысил 3,1 млн руб., сообщили в СУ СКР по республике.
По данным следствия, противоправная деятельность продолжалась с декабря 2023 года по январь 2025 года. Для оформления выплат подозреваемые организовывали изготовление подложных документов, которые затем включали в электронные пенсионные дела граждан. На их основании принимались решения о назначении пенсий или увеличении их размера.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Материалы для его возбуждения предоставили подразделения ФСБ и МВД. Следователи устанавливают обстоятельства преступления и других возможных участников схемы.