В Дагестане расследуют уголовное дело о незаконном назначении и увеличении страховых пенсий по старости. По версии следствия, к схеме причастны должностные лица регионального отделения Социального фонда России, которые вносили в пенсионные дела документы с ложными сведениями о трудовом стаже, заработке и основаниях для досрочного выхода на пенсию. Ущерб превысил 3,1 млн руб., сообщили в СУ СКР по республике.