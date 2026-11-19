В историческом центре Выборга появились новые точки притяжения для туристов
В историческом центре Выборга появились новые туристические объекты: бронзовые барельефы с картами города, скульптура солдата Выборгского пехотного полка, информационные стенды и интерактивные стереоскопы. Об этом сообщает ЛенТВ24.
У бастиона Панцерлакс установили барельеф по средневековым чертежам Андреаса Стренга, на набережной 40-летия ВЛКСМ — по мотивам гравюры XVII века. На Батарейной горе появился бронзовый солдат 85-го пехотного Выборгского полка.
На обустроенной лестнице оборудовали смотровую площадку и разместили стереоскоп, позволяющий сравнить современные виды с архивными снимками. Еще один такой прибор появился у библиотеки Алвара Аалто — через него можно увидеть утраченный кафедральный собор.
По словам начальника отдела туризма районной администрации Анны Кудряшовой, новые объекты сделают прогулки познавательнее и помогут распределить потоки посетителей.