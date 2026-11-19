На обустроенной лестнице оборудовали смотровую площадку и разместили стереоскоп, позволяющий сравнить современные виды с архивными снимками. Еще один такой прибор появился у библиотеки Алвара Аалто — через него можно увидеть утраченный кафедральный собор.