«Нева Тревел» планирует построить 12 катамаранов для Черного моря
Судоходная компания «Нева Тревел» планирует построить 12 пассажирских катамаранов для развития морских перевозок на Черноморском побережье. Речь идет о шести скоростных судах для регулярных маршрутов и шести экскурсионно-прогулочных катамаранах. Об этом «Ъ Северо-Запад» сообщили в пресс-службе компании.
19 ноября на «Транспортной неделе — 2026» «Нева Тревел», Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и федеральная территория «Сириус» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает развитие пассажирского морского сообщения, строительство новых судов и создание причальной инфраструктуры. Документ подписали в присутствии министра транспорта России Дмитрия Ядрова.
В рамках проекта планируется использовать скоростные катамараны «Котлин-М» и прогулочные «Соммерс-М». Также стороны намерены проработать строительство учебного судна для образовательных программ. Первым инфраструктурным объектом должен стать пассажирский причальный понтон в морском терминале «Сириус». Его планируют подготовить к навигационному сезону 2027 года.
В июле 2026 года «Нева Тревел» запустила на федеральной территории «Сириус» первый скоростной катамаран «Сириус Вектор». В Петербурге в сезоне навигации 2026 года компания эксплуатировала десять судов — шесть скоростных катамаранов «Котлин» и четыре прогулочных «Соммерс». По данным компании, с 2023 по 2026 год ее новые суда перевезли более 1 млн пассажиров.