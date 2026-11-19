В июле 2026 года «Нева Тревел» запустила на федеральной территории «Сириус» первый скоростной катамаран «Сириус Вектор». В Петербурге в сезоне навигации 2026 года компания эксплуатировала десять судов — шесть скоростных катамаранов «Котлин» и четыре прогулочных «Соммерс». По данным компании, с 2023 по 2026 год ее новые суда перевезли более 1 млн пассажиров.