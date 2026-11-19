Согласно предложению Минпромторга, компании должны будут направлять на развитие не менее чем вдвое больше средств, чем экономят благодаря налоговым льготам. Кроме того, как минимум 70% выручки от реализации продукции, созданной на основе собственных разработок, должно приходиться на отечественные товары, включенные в соответствующий реестр. Включение в перечень дает производителям право на льготную ставку налога на прибыль, пониженные тарифы страховых взносов и преимущества при участии в закупках.