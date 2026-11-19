Кубань не ожидает резкого подорожания электроники из-за новых требований Минпромторга
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Новые требования Минпромторга к российским производителям радиоэлектроники пока не дают оснований ожидать резкого роста цен на электронику в Краснодарском крае. В ведомстве считают, что изменения не повлияют на стоимость продукции, однако участники рынка расходятся в оценках возможных последствий для покупателей. Об этом «Бизнес ФМ Краснодар» сообщили опрошенные эксперты.
Минпромторг предлагает установить дополнительные критерии для включения компаний в перечень организаций радиоэлектронной промышленности. В частности, производители должны будут соблюдать требования к объему инвестиций в развитие производства и доле выручки от реализации собственной продукции. По замыслу ведомства, это позволит предприятиям сосредоточиться на развитии отечественных разработок. В министерстве не ожидают, что новые правила приведут к удорожанию электроники.
Менеджер магазина «Мегаполис» Ксения Шарко отмечает, что изменения в первую очередь затронут российских производителей радиоэлектроники и напрямую не повлияют на розничные магазины, продающие технику международных брендов. При этом, по ее словам, дополнительные расходы производителей потенциально могут отразиться на конечной стоимости устройств.
Согласно предложению Минпромторга, компании должны будут направлять на развитие не менее чем вдвое больше средств, чем экономят благодаря налоговым льготам. Кроме того, как минимум 70% выручки от реализации продукции, созданной на основе собственных разработок, должно приходиться на отечественные товары, включенные в соответствующий реестр. Включение в перечень дает производителям право на льготную ставку налога на прибыль, пониженные тарифы страховых взносов и преимущества при участии в закупках.
На Кубани резкого роста цен на электронику пока не фиксируют. По данным аналитиков «Платформы ОФД», средний чек в этой категории во время распродаж 11 ноября составил 8,2 тыс. руб. Количество покупок электроники в регионе выросло на 14% год к году. Аналитики связывают динамику с реализацией отложенного спроса после октября.