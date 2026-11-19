В Апшеронске полиция проводит проверку после возгорания двух автомобилей
В Апшеронске полиция проводит проверку по факту возгорания автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Краснодарскому краю.
По данным правоохранителей, в ночь на 19 ноября на пересечении улиц Ленина и 22-го Партсъезда загорелись два автомобиля. Обе машины полностью выгорели. Пострадавших в результате происшествия нет.
Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Отмечается, что в случившемся усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах).