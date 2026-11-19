Площадь виноградников на Ставрополье выросла на 2,2% за год
К началу 2026 года общая площадь виноградных насаждений в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Ставропольского края достигла 4,6 тыс. га. За год показатель вырос на 100 га (+2,2%), однако он все еще на 6,1% уступает уровню начала 2024 года. На Ставрополье сейчас приходится около 6% всех виноградников страны, сообщили «Ъ-Кавказ» в региональном минсельхозе.
Основной объем — около 65% всех насаждений региона — приходится на Буденновский, Левокумский и Петровский округа. При этом площадь лоз в плодоносящем возрасте за год не изменилась и составляет 3,7 тыс. га, тогда как в начале 2024 года этот показатель доходил до 4,2 тыс. га.
Обновление и расширение площадей в крае идет волнообразно. В 2026 году аграрии планируют заложить около 109 га насаждений (106 га виноградников и 3 га питомников). Это заметно больше прошлогоднего результата, когда новые посадки составили 87,4 га (80,9 га виноградников и 6,5 га питомников), но пока уступает объемам 2024 года — тогда в регионе заложили 118,5 га (112,1 га виноградников и 6,5 га питомников).
Главный драйвер развития отрасли в крае — приток малого бизнеса. По данным ведомства, за последние несколько лет число организаций в сфере виноградарства выросло в девять раз. За четыре года собственные лозы заложили 14 новых компаний и фермерских хозяйств, включая два КФХ в 2023 году и три — в 2024-м.
Всего в виноградарстве и виноделии Ставрополья сегодня заняты более 6 тыс. человек, которые работают на 75 предприятиях. Непосредственно выращиванием винограда занимается 51 хозяйство (в том числе 37 КФХ), а выпуском винодельческой продукции — 24 компании, среди которых 10 фермерских хозяйств.
Ставрополье остается одним из ключевых звеньев южного винодельческого кластера, хотя по масштабам уступает лидерам макрорегиона — Краснодарскому краю, Крыму и Дагестану. В целом на Юг и Северный Кавказ приходится подавляющая часть российских виноградников: регионы активно наращивают площади за счет господдержки и спроса на отечественное вино, однако сталкиваются с общими вызовами — нехваткой собственных саженцев, зависимостью от погоды и постепенным обновлением старых советских посадок.