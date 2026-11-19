К началу 2026 года общая площадь виноградных насаждений в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Ставропольского края достигла 4,6 тыс. га. За год показатель вырос на 100 га (+2,2%), однако он все еще на 6,1% уступает уровню начала 2024 года. На Ставрополье сейчас приходится около 6% всех виноградников страны, сообщили «Ъ-Кавказ» в региональном минсельхозе.