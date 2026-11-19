«Люкс-Юг» отсудил к Новороссийской таможни 1,3 млн рублей
ООО «Люкс-Юг» выиграло в арбитражном суде требование обязать Новороссийскую таможню начислить и выплатить проценты на сумму 1,3 млн руб.
Поводом для разбирательства стал ввоз напечатанной ткани из синтетических полиэфирных нитей на таможенную территорию России в рамках внешнеторгового контракта от 15.05.2016, заключенного с пакистанской компанией ZAFAR FABRJKUS (Pvt.). Товар поступал на условиях CFR (Новороссийск), таможенное декларирование проводилось на Новороссийском таможенном посту.
С 05.07.2022 по 16.12.2022 Новороссийская таможня провела камеральную проверку достоверности сведений о таможенной стоимости товаров. По ее итогам в феврале–марте 2023 года таможня вынесла ряд решений о корректировке стоимости: 91 687,76 долларов США, 102 481,15 долларов США, 123 724,88 долларов США, 121 135,27 долларов США, 68 223,12 долларов США, 75 432,48 долларов США, 73 081,69 долларов США, 79 346,75 долларов США, 86 773,84 долларов США, 61 986,87 долларов США, 37 278,36 долларов США и 197 873,84 долларов США.
На основании этих решений таможенный орган направил обществу уведомления о неуплаченных таможенных платежах, пошлинах, процентах и пенях на суммы: 854 079,21 руб., 926 863,63 руб., 1 083 127,44 руб., 745 053,4 руб., 540 595,04 руб., 1 940 494,51 руб., 767 175,46 руб., 777 517,41 руб., 1 003 204,71 руб., 586 580,65 руб., 443 990,67 руб. и 406 916,92 руб. Соответствующие суммы были списаны с лицевого счета ООО «Люкс-Юг» в ФТС России.
В рамках дела А32-20007/2023 общество оспорило решения таможни о внесении изменений в сведения, заявленные в декларациях на товары. Решением суда от 18.12.2023 эти решения признаны незаконными как не соответствующие требованиям таможенного законодательства ЕАЭС.
16.09.2024 «Люкс-Юг» направило в Новороссийскую таможню заявление о выплате процентов путем зачета денежных сумм в счёт авансовых платежей на лицевой счёт общества. Таможня отказала, пояснив, что не является органом декларирования, выявившим факт излишней уплаты таможенных платежей по указанным декларациям: часть товаров декларировалась в Краснодарской таможне, часть — в Южной электронной таможне. Ведомство рекомендовало обратиться непосредственно в таможенные органы декларирования.
В итоге суд обязал ведомство выплатить требуемую сумму.