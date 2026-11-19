16.09.2024 «Люкс-Юг» направило в Новороссийскую таможню заявление о выплате процентов путем зачета денежных сумм в счёт авансовых платежей на лицевой счёт общества. Таможня отказала, пояснив, что не является органом декларирования, выявившим факт излишней уплаты таможенных платежей по указанным декларациям: часть товаров декларировалась в Краснодарской таможне, часть — в Южной электронной таможне. Ведомство рекомендовало обратиться непосредственно в таможенные органы декларирования.