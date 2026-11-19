Капсулы с землей из 12 городов-героев и Брестской крепости вернули в гранитные тумбы после реставрации. На время работ их хранили в фондах музея-заповедника «Сталинградская битва». По проекту, согласованному с Минкультуры, железобетонные постаменты с облицовкой заменили цельными гранитными блоками. В администрации подчеркнули, что работы направлены на сохранение объекта культурного наследия федерального значения. Это завершающий этап обновления входной площади, начатого в конце 2024 года.