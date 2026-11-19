Волгоградский губернатор открыл обновленные тумбы на Мамаевом кургане
Капсулы с землей из городов-героев вернули после реставрации
У подножия Мамаева кургана в Волгограде 19 ноября открыли обновленную архитектурно-мемориальную композицию с тумбами городов-героев и Брестской крепости. Церемония приурочена к 84-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. В ней участвовал губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров.
Капсулы с землей из 12 городов-героев и Брестской крепости вернули в гранитные тумбы после реставрации. На время работ их хранили в фондах музея-заповедника «Сталинградская битва». По проекту, согласованному с Минкультуры, железобетонные постаменты с облицовкой заменили цельными гранитными блоками. В администрации подчеркнули, что работы направлены на сохранение объекта культурного наследия федерального значения. Это завершающий этап обновления входной площади, начатого в конце 2024 года.
Бочаров назвал возвращение капсул «важным событием в сохранении исторического наследия». Он возложил цветы к каждой тумбе, после чего участники церемонии прошли на курган и почтили память защитников у Вечного огня, могил маршала Василия Чуйкова и Неизвестного Солдата. Торжественным маршем по площади прошла рота почетного караула. в 2025–2026 годах слева от лестницы открыли мемориальную зону «Рубежи Сталинградской доблести», а рядом строится музей СВО.