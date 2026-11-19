Следуя инструкциям лжепредставителей, потерпевшая передала наличные средства в два этапа. Сначала у одного из городских домов она вручила неизвестному лицу 1,5 млн рублей — все имевшиеся у нее наличные. Позднее, по повторному указанию злоумышленника, в том же месте она передала еще 400 тыс. рублей. Помимо этого, позднее с банковского счета потерпевшей была несанкционированно списана дополнительная сумма — около 100 тыс. рублей. После получения денег преступники полностью прекратили коммуникацию с жертвой.