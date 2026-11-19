Ростовчанка отдала мошенникам 2 млн рублей
В Ростове-на-Дону пожилая местная жительница стала жертвой масштабной мошеннической схемы — совокупный ущерб оценивается почти в 2 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.
Как стало известно из материалов правоохранительных органов, в полицию обратилась 78-летняя горожанка. Она заявила о хищении крупной денежной суммы, к которому привели действия неизвестных, действовавших по отработанной схеме обмана.
По словам заявительницы, злоумышленники выходили на связь по телефону, маскируясь под представителей силовых структур. Под предлогом защиты сбережений от противоправных посягательств и проведения проверочных мероприятий они методично формировали у пенсионерки ощущение срочности и легитимности своих требований.
Следуя инструкциям лжепредставителей, потерпевшая передала наличные средства в два этапа. Сначала у одного из городских домов она вручила неизвестному лицу 1,5 млн рублей — все имевшиеся у нее наличные. Позднее, по повторному указанию злоумышленника, в том же месте она передала еще 400 тыс. рублей. Помимо этого, позднее с банковского счета потерпевшей была несанкционированно списана дополнительная сумма — около 100 тыс. рублей. После получения денег преступники полностью прекратили коммуникацию с жертвой.
В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).