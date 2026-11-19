В Черноземье 21 ноября ожидается холодная и пасмурная погода, до +8°C
В субботу, 21 ноября, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от 0°C до +8°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +6°C, днем поднимется до +8°C, вечером снова составит +6°C, а ночью опустится до +4°C. Ветер до 7 м/с.
В Воронеже утром будет +6°C, днем воздух прогреется до +7°C, вечером вновь ожидается +6°C, а ночью температура составит +3°C. Ветер до 8 м/с.
В Курске утром ожидается +5°C, днем будет до +6°C, вечером — +4°C, а ночью температура составит +1°C. Ветер до 7 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +5°C, днем поднимется до +6°C, вечером снова будет +5°C, а ночью опустится до +1°C. Ветер до 6 м/с.
В Орле утром ожидается +5°C, днем температура сохранится на том же уровне, вечером столбик термометра покажет до +2°C, а ночью температура составит 0°C. Ветер до 6 м/с.
В Тамбове утром будет +6°C, днем воздух прогреется до +5°C, вечером вновь ожидается +6°C, а ночью столбик термометра покажет до +3°C. Ветер до 7 м/с.