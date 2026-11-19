В Калининградской области запустят программу льготных займов для подрядчиков социальных объектов
В Калининградской области с 2027 года запустят программу льготных займов на пополнение оборотных средств для компаний, выполняющих государственные и муниципальные контракты на строительство социальных объектов и благоустройство городов. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных, выступая с бюджетным посланием на заседании регионального Законодательного собрания.
«В 2027 году запускаем новую программу — льготные займы на оборотные средства для компаний, которые выполняют государственные и муниципальные контракты по строительству социальных объектов и благоустройству наших городов. Это очень важное направление, которое мы будем поддерживать с 2027 года»,— заявил господин Беспрозванных.
Программа должна обеспечить финансовую поддержку подрядчикам, работающим по государственным и муниципальным заказам в сфере строительства и благоустройства.
Проект бюджета Калининградской области на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов депутаты регионального парламента приняли в первом чтении. Доходы запланированы на уровне 158 млрд рублей, расходы — 173 млрд рублей. Дефицит составит около 15 млрд рублей.
Из этой суммы 12 млрд рублей планируют покрыть за счет финансовых резервов и казначейских инфраструктурных кредитов.