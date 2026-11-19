«В 2027 году запускаем новую программу — льготные займы на оборотные средства для компаний, которые выполняют государственные и муниципальные контракты по строительству социальных объектов и благоустройству наших городов. Это очень важное направление, которое мы будем поддерживать с 2027 года»,— заявил господин Беспрозванных.