План восстановления Крымского моста утвердят в ближайшее время
План восстановления Крымского моста полностью согласован, утвердить его могут в ближайшие дни. Об этом пишут «Вести» со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.
Ранее «Ъ-Кубань-Черноморье» писал, что движение по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил утром 19 ноября глава Республики Крым Сергей Аксенов в мессенджере «Макс». Минтранс РФ подтвердил: из-за ночной атаки Вооруженных Сил Украины приостановлено железнодорожное сообщение.
Крымский мост подвергся атакам ВСУ трижды за неделю. Первые две произошли 16 и 17 ноября — после второй атаки СКР зафиксировал повреждения конструкции моста, автомобильное движение по нему было приостановлено. В правительстве заверяли, что объект могут восстановить в сжатые сроки. В ночь на 19 ноября мост снова подвергся атаке.