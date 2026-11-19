Крымский мост подвергся атакам ВСУ трижды за неделю. Первые две произошли 16 и 17 ноября — после второй атаки СКР зафиксировал повреждения конструкции моста, автомобильное движение по нему было приостановлено. В правительстве заверяли, что объект могут восстановить в сжатые сроки. В ночь на 19 ноября мост снова подвергся атаке.