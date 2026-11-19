Подрядчики не заявились на конкурс по водопроводу в Северной Осетии за 1,73 млрд рублей
Тарский групповой водопровод снабжает пригородный район республики
На конкурс по первому этапу реконструкции Тарского группового водопровода в Пригородном районе Северной Осетии не поступило ни одной заявки. Закупочная комиссия признала его несостоявшимся. Начальная цена контракта составляла 1,733 млрд руб., аванс — 30%, или около 520 млн руб. Извещение опубликовали 27 октября, срок подачи заявок истек 19 ноября 2026 года. Это следует из протокола итогов, полученного из ЕИС.
Заказчиком выступает республиканское Управление капитального строительства, конкурс проводило региональное Управление госзакупок. Работы должны пройти в Пригородном районе. Согласно опубликованному ранее описанию закупки, проект предусматривает реконструкцию водопровода в один этап закупки. Тендерные документы включали проектно-сметную документацию и проект госконтракта. В условиях конкурса заказчик требовал от участников подтвержденный опыт строительных работ и оценивал квалификацию наряду с ценой: на каждый критерий приходилось 40% и 60% соответственно.
Тарский групповой водопровод — часть давней программы модернизации водоснабжения республики. В постановлении правительства Северной Осетии реконструкцию включили в перечень мероприятий на 2020–2024 годы. Документ указывал ожидаемую мощность после реконструкции в 36 тыс. куб. м в сутки и среди задач называл повышение качества питьевой воды и сокращение потерь.
Региональные власти связывают проект с перебоями водоснабжения в Пригородном районе. В публикации республиканской газеты «Северная Осетия» в марте 2025 года сообщалось о перебоях в нескольких селах на фоне реконструкции водопроводов и о строительстве двух обводных водоводов для Сунжи, Комгарона, Тарского, Куртата и Чермена. Материал также отмечал сложности работ из-за вмешательства местных жителей.
В октябре 2024 года гарантирующим поставщиком воды в 17 селах Пригородного района стало госпредприятие «Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения». Власти рассчитывают решить реконструкцией давнюю проблему водоснабжения района. Теперь заказчику предстоит определить дальнейший порядок закупки.