Региональные власти связывают проект с перебоями водоснабжения в Пригородном районе. В публикации республиканской газеты «Северная Осетия» в марте 2025 года сообщалось о перебоях в нескольких селах на фоне реконструкции водопроводов и о строительстве двух обводных водоводов для Сунжи, Комгарона, Тарского, Куртата и Чермена. Материал также отмечал сложности работ из-за вмешательства местных жителей.