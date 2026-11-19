Одним из факторов роста стало увеличение числа сделок с использованием ипотеки. За десять месяцев их количество выросло на 52% год к году. При этом в октябре общая активность покупателей на вторичном рынке немного снизилась: за месяц было заключено 135,1 тыс. сделок, что на 2% меньше показателя октября 2025 года. Количество сделок с привлечением ипотеки в октябре, напротив, увеличилось на 9%.