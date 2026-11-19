Краснодарский край занял пятое место в России по числу сделок со вторичным жильем
За январь—октябрь 2026 года на вторичном рынке недвижимости России заключили 1,26 млн сделок купли-продажи. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит «Авито Недвижимость».
Одним из факторов роста стало увеличение числа сделок с использованием ипотеки. За десять месяцев их количество выросло на 52% год к году. При этом в октябре общая активность покупателей на вторичном рынке немного снизилась: за месяц было заключено 135,1 тыс. сделок, что на 2% меньше показателя октября 2025 года. Количество сделок с привлечением ипотеки в октябре, напротив, увеличилось на 9%.
В Краснодарском крае в октябре зарегистрировали 4,5 тыс. сделок с готовым жильем. По этому показателю регион вошел в число лидеров среди субъектов России. Больше сделок заключили только в Московской области — 9,8 тыс., Москве — 7,4 тыс., Санкт-Петербурге — 5,9 тыс. и Свердловской области — 5,1 тыс. В Краснодарском крае доля ипотечных сделок составила 24%.
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке России в октябре достигла 159 тыс. руб. За год показатель увеличился на 5%. Средняя цена квартиры составила 8,8 млн руб., что на 7% больше, чем годом ранее.
В Краснодарском крае средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке составила 178 тыс. руб. За год она выросла на 1%. Для сравнения, в Москве средняя цена квадратного метра достигла 584 тыс. руб.
Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин отметил, что ипотека становится дополнительным инструментом при покупке квартиры, в том числе при обмене одного жилья на другое. По его словам, в таких сделках сохраняется роль риелторов, которые помогают участникам подобрать подходящие варианты и организовать процесс покупки и продажи.