Первая очередь трамвайной линии «Славянка» перевезла миллион пассажиров
Первая очередь скоростной трамвайной линии «Славянка» между Купчино и Шушарами перевезла более 1 млн пассажиров с момента запуска. До конца 2026 года в Петербурге планируют завершить второй этап строительства маршрута. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов во время прямой линии.
По словам главы города, запуск первого участка позволил частично разгрузить транспортную инфраструктуру и обеспечить жителям Шушар более удобный доступ к метро.
«Первую очередь мы запустили, Купчино — Шушары, она работает, перевезла уже более 1 млн человек. То есть мы разгрузили. Нам нужно еще работать, но это уже хорошо. Жители уже могут спокойно добраться до метро»,— отметил господин Беглов.
Губернатор добавил, что до открытия второго этапа линии Купчино — Шушары — Славянка остается около месяца. Завершить работы власти намерены до конца года.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что на строительстве трамвайной линии «Славянка» в Пушкинском районе началась финальная проверка систем. Подробнее в материале «Славянка» выходит на финишные рельсы».