«Первую очередь мы запустили, Купчино — Шушары, она работает, перевезла уже более 1 млн человек. То есть мы разгрузили. Нам нужно еще работать, но это уже хорошо. Жители уже могут спокойно добраться до метро»,— отметил господин Беглов.