У экс-сотрудника транспортной полиции СЗФО хотят изъять имущество на 200 млн рублей
Северо-Западная транспортная прокуратура отправила в Кронштадтский районный суд иск с требованием забрать в доход государства имущество бывшего сотрудника транспортной полиции стоимостью более 200 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте надзорного органа.
Во время службы, как отметили в прокуратуре, полицейский скупил дорогие активы, но, чтобы не показывать их в декларации, оформил все на родителей, у которых не было финансовых возможностей для таких покупок. В список вошли три иностранных автомобиля, десять квартир, пять жилых домов, девять земельных участков и шесть нежилых помещений в Петербурге, Ленинградской области и Дагестане. Легальность происхождения денежных средств для приобретения дорогостоящих активов экс-полицейский подтвердить не смог.
Прокурор попросил суд арестовать недвижимость, машины и счета ответчиков — обеспечительные меры уже приняты. Рассмотрение иска держит на личном контроле Северо-Западный транспортный прокурор.