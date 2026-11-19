Во время службы, как отметили в прокуратуре, полицейский скупил дорогие активы, но, чтобы не показывать их в декларации, оформил все на родителей, у которых не было финансовых возможностей для таких покупок. В список вошли три иностранных автомобиля, десять квартир, пять жилых домов, девять земельных участков и шесть нежилых помещений в Петербурге, Ленинградской области и Дагестане. Легальность происхождения денежных средств для приобретения дорогостоящих активов экс-полицейский подтвердить не смог.